Это тяжелая ситуация, - Арахамия о внесении пяти тысяч правок к "антиколомойскому" законопроекту

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия Андрей Гудзенко/LIGA.net

Он предполагает, что всего к законопроекту может быть до 10 тысяч правок

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что с "антиколомойским" законопроектом сложилась довольно тяжелая ситуация, ведь к нему уже было подано более пяти тысяч правок.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"К законопроекту о рынке земли для сравнения было подано 4018 и это заняло на рассмотрение больше месяца", - отметил политик.

По мнению Арахамии, с одной стороны есть дедлайн, когда надо принимать законопроект, а с другой надо для начала найти время, чтобы рассмотреть все правки.

"Я не знаю, что делать, это тяжелая ситуация. У нас с одной стороны есть дедлайн, когда его принимать, с другой стороны — даже чтобы рассмотреть эти поправки в комитетах, а не в Раде, то это тоже займет много времени", - отметил лидер фракции.

Давид Арахамия считает, что в таком случае можно говорить о трех сценариях рассмотрения законопроекта во втором чтении: договариваться с авторами правок, чтобы они их отозвали; внести в Раду лишь те поправки, которые одобрены комитетом или полностью голосовать за все правки и проводить заседания ночью.

При этом сценарий с договоренностями с авторами правок относительно их отзыва он назвал "маловероятным".

Напомним, ранее правительство согласовало с МВФ и приняло финальную версию "антиколомойского" законопроекта.

30 марта Верховная Рада в первом чтении приняла так называемый "антиколомойский" законопроект, а в ночь на 31 марта — закон о рынке земли.