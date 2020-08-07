Это тупое рейдерство с участием госструктур, – Шарий о событиях вокруг "112 Украина"

Анатолий Шарий 112.ua

Обычно такого не бывает, когда происходят обычные корпоративные споры, отметил блогер

События вокруг телеканала "112 Украина" – это попытка рейдерского захвата СМИ, причем с участием государственных структур.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK во время включения заявил блогер, журналист Анатолий Шарий.

Блогер прокомментировал ситуацию с телеканалом "112 Украина", отметив, что речь идет о попытке захватить СМИ рейдерским образом.

"Это попытка рейдерского захвата..., причем такого тупого рейдерства. Конечно же, участие в этом государственных структур, в частности, этой организации, которая должна обрести корпоративные права и так далее, в частности СБУ. Понимаете, такого не бывает, обычно такого не бывает, когда происходят якобы, как нам пытаются преподнести, обычные корпоративные споры и так далее. Мусолят уже год эту историю. Однозначно, это рейдерство, однозначно с привлечением руководства структур, которых никто не мог привлечь, помимо Владимира Александровича", – заявил блогер.

Анатолий Шарий продолжил: "Я сегодня слышал коллегу, она сказала, что, мол, Зеленский об этом не знал. Я позволю себе усомниться в этом. Я уверен абсолютно, что Зеленский об этом знал, и я абсолютно уверен, что именно Зеленский дал такое распоряжение. Могу себе представить, что он не входил в подробности, то есть как это будет осуществляться. Механизм этого осуществления, наверное, был возложен на некоего Андрея Смирнова. Скорее всего, он курирует эти структуры, курировал, но провал получился. У Тимошенко провалы, у Смирнова провалы - сплошная провальная политика Офиса президента".

Как сообщалось, накануне, 6 августа, Шевченковский райсуд Киева отказал СБУ и прокуратуре в аресте имущества и корпоративных прав телеканала "112 Украина".

Канал считает такое требование властей попыткой рейдерского захвата со стороны СБУ по заданию президента Зеленского.

Добавим, что дело велось СБУ с лета прошлого года и сейчас, накануне местных выборов, спецслужба попыталась его активизировать. Однако суд счел аргументы СБУ и прокуратуры недостаточными и отклонил ходатайство об аресте, указывает издание.