Это случайный набор вопросов, которые запущены с целью политической технологии: Экономист об опросе Зеленского в день выборов

Телеканал ZIK

Президент хочет продемонстрировать, что он нашел формат, с помощью которого можно вести диалог с простыми людьми по важнейшим вопросам государства

Вопросы, которые будут ставить украинцам на выборах 25 октября, инициированные президентом Украины Владимиром Зеленским, не имеют механизма юридической имплементации. Поэтому это просто случайный набор вопросов, которые запущены с целью политической технологии.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил экономический эксперт Алексей Кущ.

Алексей Кущ отметил, что опрос, который инициировал президент Зеленский в день выборов, – это чистого рода политическая технология, ведь Зеленский шел на выборы под лозунгом народовластия и постоянного диалога с простыми людьми.

"Но почему в течение целого года, когда у него была коалиция и он мог принимать любые решения, изменения в Конституцию, почему за этот год не были приняты необходимые законодательные акты, чтобы запустили процедуру законных референдумов? Фактически, время было просто потрачено и одно из предвыборных обещаний Зеленского выполнено не было. Поэтому в данном случае Зеленский пытается найти некое гибридное, формальное подтверждение того, что он выполняет предвыборные обещания", – сказал эксперт.

Кроме этого, считает Алексей Кущ, президент запускает такую технологию перед местными выборами, чтобы продемонстрировать, что, несмотря на то, что на законодательном уровне вопрос референдума не было решено, он нашел формат, с помощью которого можно вести диалог с простыми людьми относительно важнейших вопросов, касающихся жизни государства.

"Хотя эти вопросы у большинства фиктивные. Какой смысл вообще говорить о Будапештском меморандуме, если о нем надо было говорить в 2014 году? Сейчас это вообще вопрос без смысла. Или о сокращении количества депутатов. По всем пунктам так можно пройтись и они абсолютно бессодержательны. Они не имеют механизма юридической имплементации. Поэтому это просто случайный набор вопросов, которые запущены с целью политической технологии", – прокомментировал гость ток-шоу.

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Напомним, 25 октября, в день местных выборов, украинцам зададут пять вопросов в рамках всенародного опроса от президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщали, за проведение незаконного "общенационального опроса", что противоречит Конституции и Избирательному кодексу, виновные должны быть привлечены к уголовной ответственности. Это следует из заявления "оппозиционной платформы-за жизнь", которое обнародовано на сайте политсилы.