Это склейка в чистом виде: Арахамия об общении с Корниенко в Николаеве

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия Фото из открытых источников

Были склеены два диалога, говорит нардеп

Разговор председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии с председателем партии "Слуга народа" Александром Корниенко в Николаеве – это склейка в чистом виде.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Нардеп прокомментировал скандал с якобы обсуждением коллеги из фракции "Слуга народа" Ирины Аллахвердиевой.

"Это склейка в чистом виде. Мы ж нашли оригинал и увидели, что склеены два диалога. Первый диалог очень короткий. Корниенко говорит: "А Ира у нас красавица". Я говорю: "Да". Все. Это относительно Ирины Аллахвердиевой, нашей коллеги. Мы ей всегда говорим комплименты, говорим, что она красавица, мы ей говорим это в лицо, женщине, которая хорошо выглядит. Я считаю, что ничего сексистского здесь нет, и вообщем-то комплименты можно давать и публично, и непублично. Теперь второй диалог на политологическом сленге, где глава партии Александр Корниенко говорит о том, что есть человек, который, говорят, крепкий, как корабельная сосна, 400 округов ногами пройдет, все сделает, энергии масса и так далее. Речь шла об одном из кандидатов на должность городского председателя Николаевской области, и в общем, мы обговаривали потенциально возможность соблюдения гендерной квоты и номинирования на эту должность женщины. Если вы знаете, сейчас в каждой пятерке кандидатов две женщины. В общем-то говоря, мы это приветствуем как партия "Слуга народа", и даже есть сейчас поправка в парламенте, которая говорит, чтобы 50% квоты отдать женщинам. Считайте это таким первым анонсом о том, что женщин в политике в этом сезоне будет много", – сказал Давид Арахамия.

Он добавил, что Ирина Аллахвердиева нормально отреагировала на склейку, однако перед ней все равно извинились, поскольку любому человеку было бы неприятно стать участником грязной политической технологии.