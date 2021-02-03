Это шок! Действующая власть превзошла Порошенко, – Лесик о закрытии трех телеканалов

Андрей Лесик inlviv.in.ua

Политик риторически поинтересовался, не медиа ли помогли Владимиру Зеленскому победить на выборах

Действия властей по закрытию трех телеканалов – "112 Украина", "NewsOne" и ZIK - это выстрел себе в ногу.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, "Newsone" и "112 Украина" – заявил председатель Харьковской ячейки партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Андрей Лесик.

Гость эфира, комментируя введение санкций президентом Украины Владимиром Зеленским против трех телеканалов, отметил, что такой шаг власти – это выстрел себе в ногу.

"На самом деле не медиа ли, не ваши ли телеканалы помогли ему (Владимиру Зеленскому. – Ред.) победить Порошенко? Ведь люди выбирали не Зеленского, люди голосовали против Порошенко. А что я сейчас читаю? Что такими действиями реально хотят, пытаются отбелить Порошенко, что он на фоне Зеленского нормальный мужик, какие проблемы? Он там себе торговал с агрессором, ну и пускай бы торговал. Дело в том, что его бред и мантры уже никто не слушал. Но сейчас мы видим – казалось, невозможно превзойти Петра Алексеевича Порошенко. Но мы видим – нет. Это шок! У меня шок! Харьков в шоке", – заявил Андрей Лесик.

Политик подчеркнул, что если в отношении телеканалов власть применяет такие методы, это свидетельствует о том, что СМИ на правильном пути.

Как сообщали, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и ZIK. Согласно указу, который вступает в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это означает блокирование вещания всех трех телеканалов.

Медиахолдинг считает введение санкций политической расправой над неугодными СМИ.

Телеканалы "112 Украина", "NewsOne" и ZIK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.

Владелец медиахолдинга "Новини", народный депутат, член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ СНБО закрыть телеканалы медиахолдинга "Новини": "112 Украина", "NewsOne" и ZIK, которые мешают президенту врать народу Украины.

После блокировки вещания телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube.

Онлайн-трансляцию телеканала ZIK смотрите здесь: