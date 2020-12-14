Это решение юридически ничтожно: В МИД Украины отреагировали на приватизацию "Массандры" в оккупированном Крыму

Винзавод " Массандра" Фото из открытых источников

В ведомстве также добавили, что РФ вновь нарушила нормы международного гуманитарного права

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на продажу русскими-оккупационными властями крымского винного завода "Массандра". Решение России в украинском министерстве назвали "никчемным". Об этом написала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на своей странице в Twitter.

По ее словам, Российская Федерация в очередной раз вызывающе нарушила нормы международного гуманитарного права.

"В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного концерна "Массандра" своей же дочерней компании. Это решение юридически ничтожно и Россия будет нести за него ответственность", - заявила Джапарова.

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Напомним, в ноябре так называемое "Министерство имущественных и земельных отношений Крыма" выставило на продажу винный завод "Массандра". Начальная стоимость лота составила 5,3 миллиарда рублей.

Позже МИД Украины выразил решительный протест в связи с запланированной "приватизацией" Государственного концерна "Массандра" в оккупированном Крыму и призвало международное сообщество не принимать в ней участия и не сотрудничать с предприятием.

Несмотря на это, сегодня, 14 декабря стало известно, что крымский винзавод "Массандра" продали за 5,327 млрд рублей (73 млн долларов) структурам банка "Россия", который в декабре 2017 года приобрел завод шампанских вин "Новый Свет" в Судаке. Сейчас банк "Россия" работает на полуострове и также находится под санкциями.