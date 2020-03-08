Это про человеческие отношения: Зеленский заявил, что отставка Богдана не связана с рабочими вопросами

Президент Владимир Зеленский и экс-глава Офиса президента Андрей Богдан Фото из открытых источников

По его словам, "люди из близкого окружения не имеют отношения к любым предприятиям и бюджетам"

Президент Владимир Зеленский утверждает, что отставка экс-главы Офиса президента Андрея Богдана не связанна с рабочими вопросами, а скорее касается человеческих отношений между ними.

Об этом глава государства рассказал в интервью The Guardian.

"Я не хотел бы комментировать эту историю, потому что мы с Андреем прошли довольно длинный путь. У меня не было с ним отношений до политики. Мы прошли всю избирательную кампанию, и потом – достаточно большое количество месяцев работы вместе. Это немного про другое, это про человеческие отношения", - пояснил президент.

При этом Зеленский отметил, что никого не устраивает на определенные должности на госпредприятия и добавил, что те люди, которые с ним работают, это его друзья, которым он доверяет.

"Все знают мое отношение: я никого никуда не устраиваю. Ни на какие государственные предприятия. У меня есть несколько людей, которые со мной работают. Они мои друзья, мы учились на юридическом факультете или давно дружим, я доверяю этим людям, но они не имеют отношения к любым предприятиям и бюджетам", – заверил глава государства.

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Также назначение Ермака на должность руководителя Офиса президента он аргументировал тем, что знает его 10 лет.

"Мой товарищ Андрей Ермак – он стал руководителем офиса, и я его знал 10 лет до того. Моя помощница Маша была моей помощницей, когда я руководил каналом и Студией "Квартал 95". У меня есть пять человек, с которыми я прошел определенный жизненный путь", - отметил Зеленский.

Напомним, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил на вакантное место своего помощника Андрея Ермака.

Как сообщалось, Андрей Богдан после своего увольнения решил снова заниматься адвокатской деятельностью.