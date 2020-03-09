Это правительство – это дефолт, – Чаплыга

Телеканал ZIK

Аваков - единственный разумный человек в этом политикуме

Новое правительство – это правительство, которое ведет нас в дефолт. Вот его задача.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил политический аналитик Михаил Чаплыга.

По словам гостя программы, смена правительства Украины – это ни о чем.

"Ведь это правительство – это правительство, которое ведет нас в дефолт. Его цель – плавно вести нас в неизбежный дефолт. Все! Вот это его задача – ввести в дефолт и максимально плавно его пройти. Больше никаких задач перед этим правительством не ставили. Это правительство – правительство дефолта", – сказал Михаил Чаплыга.

Он также ответил на вопрос ведущей, почему Зеленский решил оставить на посту министра внутренних дел Украины Арсена Авакова:

"Арсена Борисовича можно обвинить в разных грехах, но он единственный разумный человек во всем этом политикуме сверху. Обратите внимание, что система МВД у нас – это и ГСЧС, и пограничники, и миграционная служба, и полиция. Это все! Это весь силовой блок государства! ", – отметил Михаил Чаплыга.

Напомним, 4 марта, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 353 голосами "за" отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Сразу после этого, парламент избрал новым премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля.

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Кроме того, Верховная Рада 277 голосами проголосовала за новый состав Кабинета министров.

Впоследствии новый премьер-министр Денис Шмигаль объяснил, когда правительство будет полностью сформировано.