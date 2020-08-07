Это попытка повлиять на оппозиционную риторику, – Вороненко о ситуации с "112 Украина"

Власть пытается спасти свой рейтинг, который падает, говорит Алексей Вороненко

События вокруг телеканала "112 Украина" – это рейдерский захват и попытка повлиять на оппозиционную риторику.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Алексей Вороненко.

Политолог прокомментировал ситуацию с телеканалом "112 Украина", отметив, что действия в отношении СМИ являются попыткой рейдерского захвата.

"Безусловно, это рейдерский захват, это чисто политические моменты и попытки влиять на оппозиционную риторику. Мы, к сожалению, наблюдаем трансформацию Зеленского не в персонажа Голобородько, а трансформацию в Петра Порошенко, когда СБУ выступает рычагом, таким карательным органом давления на оппозицию. Это, конечно, ужасно, потому что лучше бы СБУ занималась расследованием какой-то диверсионной деятельности и так далее, а не политическим преследованием, политическим давлением", – акцентировал политолог.

Алексей Вороненко продолжил: "Я думаю, что это такая некоторая попытка спасти свой падающий рейтинг. Просто все видят, что рейтинг Виктора Медведчука и "Оппозиционной платформы - За жизнь" растет почти в два раза и при этом рейтинг "Слуги народа" и лично Зеленского упал почти в два раза. Это некое такое заигрывание с радикальными группами населения. И, если бы делали выводы и посмотрели, чем такие инициативы закончились для предыдущего президента Петра Порошенко, то, может быть, не делали бы таких глупых ходов".

Как сообщалось, накануне, 6 августа, Шевченковский райсуд Киева отказал СБУ и прокуратуре в аресте имущества и корпоративных прав телеканала "112 Украина".

Канал считает такое требование властей попыткой рейдерского захвата со стороны СБУ по заданию президента Зеленского.

Добавим, что дело велось СБУ с лета прошлого года и сейчас, накануне местных выборов, спецслужба попыталась ее активизировать. Однако суд счел аргументы СБУ и прокуратуры недостаточными и отклонил ходатайство об аресте, указывает издание.