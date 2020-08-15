"Это плохая история": Зеленский прокомментировал передачу "вагнеровцев" России

По мнению президента, последствия принятого решения будут трагическими

Владимир Зеленский Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передача бойцов ЧВК Вагнера России белорусскими властями – это "странно, некорректно и точно неприемлемо в дружественных межгосударственных отношениях". Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, нельзя говорить о вероятном вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси, ведь этого точно не было. Кроме того, он считает несправедливым принятое решение "демонстративно отдать третьей стороне" бойцов ЧВК Вагнера.

Также президент заявил, что белорусская сторона оставила запрос на экстрадицию 28 задержанных "вагнеровцев", среди которых 9 являются гражданами Украины, без ответа. "Были также активные попытки по дипломатическим и личным каналам доказать нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем. Но, к большому сожалению, этого не произошло", – отметил Зеленский.

По мнению главы государства, Беларусь не оценила адекватно последствия своего решения, которые будут трагическими. "Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий. Мы понимаем, что "вагнеровцы" все равно вернутся к своему привычному занятию – распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий, обескровленный Донбасс", – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, вчера, 14 августа, правительство Республики Беларусь передало Российской Федерации 32 боевиков ЧВК Вагнера, которых ранее задержали недалеко от Минска. Еще один боец остался на территории Беларуси, поскольку он имеет гражданство страны.

Накануне Офис генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о выдачу 28 бойцов ЧВК "Вагнер", поскольку их подозревают в участии в террористических организациях "ЛНР" и "ДНР".