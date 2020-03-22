Это недоразумение: Кулеба отреагировал на слова министра обороны о недосягаемости стандартов НАТО

Глава МИД сказал, что полученный ответ от коллеги из правительства его "полностью удовлетворил"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что слова министра обороны Андрея Тарана относительно недосягаемости стандартов НАТО являются недоразумением, которое уже обсудили.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Кулеба пояснил, что в настоящее время недоразумения скорректировали.

"Я думаю, что то недоразумение, которое произошло, будет скорректировано. И были уже контакты, насколько мне известно, между министром и послами некоторых стран, где они расставили все точки над "и" – евроатлантическая интеграция не отменяется, не затормаживается, продолжаем двигаться туда тем же быстрым темпом", - отметил он.

Также Кулеба отметил, что у министра обороны есть свое видение евроатлантической интеграции и что он имеет на это право.

"Он имеет на это право. Впрочем, я получил заверения министра в том, что он является убежденным евроатлантистом. Тем более, мой опыт показывает, что человек, который учился в военной академии в Америке, дважды, насколько я понимаю, работал в Америке, не может не быть убежденным евроатлантистом. Далее увидим из его конкретных действий, что будет происходить", - заверил министр.

В то же время он сказал, что министры иностранных дел стран НАТО не были обеспокоены высказываниями Тарана.

Новости по теме: Столтенберг назвал два направления политики НАТО в отношении России

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба рассказал, что заседание ТКГ в Минске может состояться в формате видеоконференции.