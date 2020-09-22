Это не только война в Украине: Зеленский выступил в ООН относительно оккупации Крыма и российской агрессии на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

По словам президента, не все страны усвоили трагический урок Второй мировой войны

Оккупация Крыма и российская агрессия на Донбассе - это не только война в Украине, это война в Европе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Генассамблеи ООН по случаю 75-й годовщины Организации Объединенных Наций, передает пресс-служба ОП.

По словам президента, основание ООН стало символом того, что человечество должно было усвоить трагический урок Второй мировой войны, однако, не все страны сделали это.

"Оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что этого урока не усвоили. Я хотел бы напомнить, что это не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире", - сказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что в этом году пандемия коронавируса стала шоком для всех стран. Именно поэтому человечество должно остановить споры и объединить усилия.

"Мы должны использовать этот предупреждающий знак, чтобы остановить споры и объединить усилия для достижения реальных прорывных результатов. Не только вернуться к целям и принципам Устава ООН, но и начать их постоянное и полное внедрение.

Начнем сейчас. Планеты "Б" нет, мы живем здесь и только один раз", - добавил Зеленский.

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Напомним, ранее временная поверенная в делах США Кристина Квин призвала Российскую Федерацию прекратить оккупацию Крыма, уйти с Донбасса и прекратить военную агрессию против Украины.