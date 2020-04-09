Это не означает, что мы отдали регионы на откуп олигархам, - Офис президента об обращении за помощью к олигархам

Кирилл Тимошенко

В ОП опровергли тот факт, что сейчас во всех регионах олигархат усиливает свое влияние

В Офисе президента заявили, что то, что президент Зеленский обратился за помощью к олигархам в вопросе борьбы с коронавирусом не является подтверждением того, что им отдали в качестве откупа регионы Украины.

Об этом рассказал заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью УП.

По его словам, идея просить помощь у бизнеса родилась тогда, когда в ОПУ поняли, что само государство не сможет справиться с коронавирусом.

"Тогда собрали бизнес, распределили регионы. Тогда же распределили и деньги на централизованные закупки на отправку самолетов, например, в Китай за необходимыми медсредствами", - отметил он.

В то же время Тимошенко пояснил, что бизнесмены "скидываются на централизованные закупки и закупают для того, чтобы все приходило к ним в регионы", потому что они знают, какие нужды есть в области, а ОПУ помогает им логистически.

По его мнению, это не означает, что Офис президента отдал регионы на откуп олигархам.

"Да, мы попросили бизнес помочь. Слушайте, это ситуация аналогична той, которая была в 2014 году, – все помогают друг другу. Это же не только большой бизнес, нам звонят из разных средних бизнесов, какие-то ассоциации, айтишники и так далее. Их задача – модерировать внутри, помогать своими менеджерами в штабах, в обладминистрациях", - добавил Тимошенко.

Как известно, 16 марта президент Владимир Зеленский встретился с украинскими олигархами и крупными бизнесменами.

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В Офисе президента сообщили, что на совещании Зеленский обсудил вопросы помощи со стороны крупного бизнеса во время проведения мероприятий по противодействию распространению COVID-19.