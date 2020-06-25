Это не хулиганство, статью нужно переквалифицировать, – Верещук об избиении члена партии Шария

Нападающие должны понести наказание, говорит народный депутат

Нападение на сотрудника партии Шария в Харькове – это не хулиганство. Статью нужно переквалифицировать, а нападавшие должны быть задержаны и понести наказание.

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Ирина Верещук.

Народный депутат, комментируя инцидент с жестоким избиением сотрудника партии Шария в Харькове, констатировала, что в Украине сегодня не защищены ни политики, ни журналисты, и нападения на них продолжаются.

"Это неправильно, и так быть не может. Я видела эти фото – они страшны. Я желаю человеку выздороветь, я желаю, чтобы он остался жив. А такие "хулиганы", потому что это статья "Хулиганство", я не считаю, что они хулиганы. Пусть переквалифицируют статью, потому что это реально не хулиганство. Должны понести наказание. Они должны быть задержаны. Они должны отбывать наказание", – говорит Ирина Верещук.

Напомним, в Харькове в ночь с 24 на 25 июня неизвестные с битами напали на сотрудника партии Шария.

Пострадавшего парня зовут Никита. 17 июня он вел колонну в Киеве, после чего на его адрес стали поступать угрозы со стороны Нацкорпуса. Через некоторое время парень обратился в полицию за помощью, а уже через несколько часов его пытались убить.

Неизвестные с битами застали сотрудника партии Шария возле его дома, когда он был один. Били преимущественно по голове. На данный момент он в тяжелом состоянии в реанимации.

В эфире телеканала ZIK сам Анатолий Шарий открыл новые подробности инцидента.