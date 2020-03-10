Это может стать причиной раскола внутри "Слуги народа": Солонтай о назначении нового Генпрокурора

Политический эксперт Александр Солонтай. Фото: day.kyiv.ua

Назначение нового Генерального прокурора – задача из пяти элементов сложности

У Зеленского теперь сложная задача: либо подобрать кандидатуру, которая консолидирует зал, либо это станет началом раскола внутри фракции. Потому что вопрос нового Генерального прокурора может очень сильно расколоть зал.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка на телеканале ZIK заявил политический эксперт Александр Солонтай.

Солонтай отметил: Вероятнее всего, что должность Генерального прокурора Украины получит Ирина Венедиктова или Сергей Ионушас.

Однако, чтобы Рада проголосовала за эти кандидатуры, добавил эксперт, перед Зеленским стоит следующая задача:

"Ему нужно объединить обратно свою фракцию. По состоянию на сегодняшний день в его фракции – фактически раскол. Такой публичный раскол произошел. Стало открыто, показательно на широкую общественность, пожалуй, впервые такая ситуация сложилась, когда группа народных депутатов с другой группой народных депутатов остро спорят относительно кадрового вопроса и голосует по-разному относительно кадрового вопроса. В результате у Зеленского теперь сложная задача: либо подобрать кандидатуру, которая консолидирует зал, либо, если случится так, как случилось с увольнением, что одни голосуют за увольнение, другие не голосуют, а именно так было, то это станет началом вообще раскола внутри фракции. Потому что вопрос Генерального прокурора может очень сильно расколоть зал", – сказал Александр Солонтай.

Также, по мнению политического эксперта, Рада сделала паузу в вопросе назначения нового Генерального прокурора для того, чтобы народные депутаты смирились с тем, что уволили Рябошапку и чтобы в зале был "эмоциональный покой".

Кроме этого, Александр Солонтай отметил, что назначение нового Генерального прокурора – это задача из пяти элементов сложности.

Как сообщалось, 5 марта Верховная Рада Украины уволила Руслана Рябошапку с должности генерального прокурора Украины. За увольнение генерального прокурора проголосовали 263 народных депутатов.

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