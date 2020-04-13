"Это малореалистично": Кислица о миротворческой миссии на Донбассе

Сергей Кислица из открытых источников

Вопрос актуальности операции по поддержанию мира до сих пор остается для Украины в приоритете

Миротворческая миссия ООН на Донбассе малореалистична в ближайшее время. Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Украины в ООН Сергей Кислица.

"Вопрос операции по поддержанию мира остается. Он актуален? Да. Можем ли мы сказать, что такая операция может быть проведена в ближайшее время на условиях, на которых настаивал предыдущий и нынешний президенты, а также партнеры Украины? Нет, это малореалистично", - сказал Кислица.

Посол Украины также отметил, что "миротворческими" эти операции называются только в русском языке.

"На всех языках ООН, кроме русского, они называются операциями по "поддержанию мира". И это не просто игра слов. ООНовские операции – они о поддержании мира, все эти операции получили мандат, когда конфликтующие стороны или сами, или при посредничестве ООН или отдельных стран достигали какого-то мирного соглашения, было длительное прекращение огня", - добавил Кислица.

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Напомним, ранее в ООН раскритиковали РФ за отказ сотрудничать в деле МН17.