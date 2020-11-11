Это либо провокация, либо дурость, - Кузьмин об инициативе относительно интернирования российских граждан

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Парламентарий объяснил, почему такой шаг является провокационным

В центре Европы украинские власти создают концлагеря для граждан России только на том основании, что у них есть российские паспорта. Это либо провокация, либо дурость того, кто это инициировал.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Ренат Кузьмин.

Парламентарий, комментируя поданный правительством законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период", которым предлагается подвергать интернированию российских граждан, отметил, что создание концлагерей на территории Украины – это высшая степень подлости. Ренат Кузьмин заявил, что глава Кабмина Денис Шмыгаль, если его подпись стоит под упомянутой инициативой – либо провокатор, либо глупец.

"Почему провокатор? Представьте себе ситуацию - в центре Европы украинская власть создает концлагеря. Колючая проволока, бетонные заборы, вышки с пулеметчиками, электрический ток по периметру - и там интернированные русские, женщины, дети, бараки им построят. А кто-то там будет умирать - будут сжигать в печах трупы, а там, глядишь, еще и живых... Об этом речь идет? Это может человек, я уже сказал, - либо дурак, либо провокатор", – заявил Ренат Кузьмин.

Парламентарий предположил, какой может быть реакция РФ на такой шаг Украины.

"А теперь представьте реакцию российской власти, когда они узнают, что в Украине созданы концлагеря, в которых помещают граждан России только лишь на том основании, что у них есть российские паспорта. Представьте, 10 тысяч, 20 тысяч заключенных в этих концлагерях. Русские как будут реагировать? Они построят такие же концлагеря для украинцев, а там, по различным оценкам, 3-5 миллионов. Вот они 5 миллионов украинцев там загонят в концлагеря и будут их уничтожать в обмен или меняться будут заключенными?" – поинтересовался Ренат Кузьмин.

Гость ток-шоу напомнил, что весной глава правительства Денис Шмыгаль заявлял, что для него не существует праздника 9 Мая – Дня Победы.

"И вот сейчас - его законопроект про концлагеря для русских. Такое ощущение, что потомки нацистских преступников и полицаев сегодня в Украине мстят победителям Великой Отечественной войны. Вот мстят, и такими законопроектами тоже. Поэтому я еще раз повторю - это либо провокация, либо дурость того, кто это сделал", – резюмировал народный депутат.

Напомним, проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период" № 4327 зарегистрирован в системе Верховной Рады Украины.

Как сообщали, экономический аналитик Виктор Скаршевский заявлял, что инициатива относительно интернирования российских граждан отдаляет возможность реинтеграции Донбасса и усложняет переговорный процесс.