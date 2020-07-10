Это крах иллюзии, что в Украине может быть президент, который не общается с президентом РФ, – Волошин о "пленках Деркача"

Нардеп прокомментировал обнародованные записи

Новые "пленки Деркача", обнародованные 9 июля, будут иметь следствием крах иллюзии относительно отсутствия общения между президентами Украины и РФ.

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил народный депутат (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Олег Волошин.

Парламентарий прокомментировал обнародованные сегодня внефракционным народным депутатом Андреем Деркачем аудиозаписи с разговорами с участием людей, чьи голоса похожи на голоса предыдущего президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

"Я увидел одно - крах какой-то абсолютно дикой иллюзии, что в Украине, стране, которая соседствует с Российской Федерацией, у которой конфликт с Российской Федерацией, может быть президент, который не общается с президентом РФ", – отметил нардеп.

Парламентарий продолжил: "Он (Порошенко. - Ред.) неправ в том, что он сам создал эту нездоровую истерию в обществе, он сам создал иллюзию, что а) с Москвой можно не говорить, б) что, говоря с Москвой, можно Путину в лицо хамить, и в) что Украина может выжить, не идя на какие-то компромиссы с Россией. Он сам создал вот эту иллюзию, какую-то абсолютно оторванную от реальности".

"А то, что он реально пытался договариваться с Путиным и по факту сумел боевые действия, когда в день гибли десятки, сотни людей, свести к тлеющему конфликту, а обязан был вообще его завершить..., ради этого стоило говорить, хоть с чертом лысым, как говорил Зеленский", – резюмировал Олег Волошин.

Как сообщалось, нардеп Андрей Деркач в четверг, 9 июля, обнародовал новые записи разговоров экс-президента Петра Порошенко. На одной из них - разговор Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным от 30 апреля 2015 года.

Как отмечается, это довольно милое общение двух президентов. Они говорили о миротворцах, об экономических проблемах Донбасса.

Порошенко дал рекомендации, как оптимизировать работу Трехсторонней контактной группы в Минске. Путин сказал, что передаст эти рекомендации Лаврову.

Порошенко поздравил Путина с 1 Мая. Оба смеются, обмениваются шутками. Путин сказал, что будет вручать медали "Героев Труда". Порошенко сказал, что будет награждать ветеранов с 70-летием Победы.

Путин сочувственно интересуется, как ситуация внутри Украины. Порошенко говорит - уже налаживается. В конце очень тепло попрощались.