Это камень в огород Ермака и президента: Политолог о письме Козака относительно выхода России из переговоров по Донбассу

Телеканал ZIK

За год переговоров Украина не приблизились к миру ни на шаг

Письмо заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака, который курирует в Кремле украинское направление, о том, что от переговоров относительно Донбасса нужно отказаться – это камень в огород главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и самого президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политолог Александр Лазарев.

"Это конкретно камень в огород Ермака и президента был. Потому что мы все прекрасно понимаем, что Ермак занимается этим вопросом, он заявил о том, условно говоря, для президента, что у него есть связи в Москве, и он через эти связи может решать вопросы, как эффективный переговорщик и эффективный коммуникатор. Какие-то определенные решения проходили, но ни на шаг ближе к миру мы не стали. То есть решение конфликта даже на горизонте не видеться", – заявил Александр Лазарев.

А разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, это, по словам Лазарева, – аванс для украинской власти для того, чтобы она на внутренней арене смогла показать, что ведет какие-то переговоры.

"Но этим письмом они фактически показывают, что они, мол, завуалировано сейчас требуют выполнения политической части Минска. Если наша страна не пойдет на это, или не покажет пути выполнения, они больше не намерены продолжать именно в таком роде. Так, возможно переформатируется. Но вряд ли нормандский формат удастся переформатировать. Он таким останется. Но когда будет заседание – вопрос остается открытым, потому что сейчас мы видим вот такие "раскачки"", – прокомментировал гость ток-шоу.

Напомним, заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует украинское направление в Кремле, написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины (в частности, главе Офиса президента Андрею Ермаку). В послании политик назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата, в рамках которого он встречался, в частности, с Ермаком.

В письме говорится, что работа советников глав государств "нормандского формата" неэффективна. Козак констатирует, что недавно заключенное соглашение о прекращении огня принималась практически без участия Франции и Германии - вполне основываясь на российские предложения.

Также он критикует проект документа, который сейчас прорабатывается в рамках "Нормандии". Его подробности в послании не приводятся, однако Козак заявляет, что документ бессмысленный и ничего не решает в деле урегулирования конфликта на Донбассе. А попытки наполнить его содержанием не встречают, по мнению помощника Путина, никакого энтузиазма у других участников формата.