Это и моя ответственность: Зеленский представил нового министра обороны Украины

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Глава государства отметил, что это почетная, вместе с тем очень ответственная миссия

В среду, 11 марта, президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра обороны Андрея Тарана. Это он сделал во время выступления в оборонном ведомстве, которое транслировал телеканал ZIK.

"Сегодня я имею честь представить вам нового министра обороны Украины Андрея Васильевича Тарана. Это почетная, вместе с тем очень ответственная миссия, поэтому я поздравляю вас и одновременно желаю сил, выдержки, стального духа… Скажу вам откровенно, я проводил много консультаций вместе с начальником Генштаба, поэтому я хочу сказать, что новый министр обороны – это и моя ответственность, и ответственность начальника Генштаба. Я благодарю за эти совместные консультации, за эти советы и желаю нашему новому министру еще раз самого главного – это уважения от каждого военного Украины. Слава Украине", - отметил глава государства.

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Напомним, 4 марта Рада назначила Андрея Тарана новым министром обороны. Больше о составе нового правительства можно прочитать в нашем материале - "Знать в лицо: Кем являются новые министры правительства Дениса Шмыгаля".