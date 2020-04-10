Это где-то плюс-минус с мой рост: Разумков о поправках к "антиколомойського законопроекта"

Для того, чтобы озглянути все 16 300 правок, понадобится полгода

Если рассматривать каждую правку к так называемому "антиколомойського" законопроекта, то Раде понадобится более пол года, но парламент на это не пойдет. Об этом во время брифинга сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает "Украинская правда".

"16 тысяч правок мы не получали никогда. Я думаю, это направлено для того, чтобы заблокировать работу парламента, потому что пол года, учитывая коронавирус, и идя полностью по всем правкам, то это гораздо больше может быть и на это парламент не пойдет, потому что мы понимаем все вызовы, которые стоят перед ВР”, - сказал он и добавил:

“Если мы говорим о рассмотрение этого законопроекта, то я не могу сказать, когда это произойдет, потому что по состоянию на сегодня еще не сформирована таблица. 16 тысяч правок – вы не представляете сколько это? Я думаю, если мы говорим о таблице к закону о банках, то это где-то плюс минус мой рост".

Спикер также отметил, что пол года на рассмотрение этого законопроекта - это "оптимистический вариант".

По его словам, комитет должен подготовить таблицу, пройтись по правкам и определить, которые будут рассматривать, а какие нет, и только после этого законопроект попадет в параламент.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев объяснил, как комитет будет работать над поправками к "антиколомойського" законопроекта.