Это был черный день в истории украинского государства, – Кацман о голосовании за открытие рынка земли
Закон о распродаже земли – позорное явление в украинском парламентаризме
Вчера был черный день в истории украинского государства и украинского парламентаризма. Парламент скомкали как бумажку и положили в карман, чтобы доставать в нужный момент.
Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.
Владимир Кацман отметил, что вчерашнее голосование в Верховной Раде по открытие рынка земли свидетельствует о том, что Офис президента скомкал украинский парламент и положил его себе в карман.
"Просто как бумажку какою-то скомкали и положили в карман для того, чтобы доставать в нужный момент. Вот примерно вчера так поступили с нашим парламентаризмом и вообще, с парламентариями. Мне кажется, вчера был черный день в истории украинского государства. Черный день в истории, по крайней мере, украинского парламентаризма", – заявил политический эксперт.
По мнению Владимира Кацмана, власть, которая придет после нынешней, изменит эту позорную страницу из истории Украины.
"Не бывает бесконечной власти, или не бывает такой власти, которая не изменится другими политиками. И я думаю, что следующие политики, которые придут к власти, или в этом году или в следующем, или через 5 лет, не важно когда, но эту позорную страницу изменят. Страницу и о банковской деятельности, которая тоже нарушает закон, и страницу о рынке, а проще говоря, закон о распродаже земли как позорное явление в украинском парламентаризме. Эта страница обязательно’обязательно будет исправлена. Я на это очень надеюсь", – прокомментировал Кацман.
Напомним, народные депутаты приняли закон о продаже земли – проект Закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10 поддержали 259 парламентариев.
Голосование состоялось в 00:42 31 марта во время внеочередного заседания ВРУ. В сессионном зале присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, а также председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, который отсутствовал во время рассмотрения поправок.
Несмотря на предостережения оппозиционных депутатов не распродавать землю во время пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса, в зале нашлось 259 голосов "за".