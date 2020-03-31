Это был черный день в истории украинского государства, – Кацман о голосовании за открытие рынка земли

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Закон о распродаже земли – позорное явление в украинском парламентаризме

Вчера был черный день в истории украинского государства и украинского парламентаризма. Парламент скомкали как бумажку и положили в карман, чтобы доставать в нужный момент.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Владимир Кацман отметил, что вчерашнее голосование в Верховной Раде по открытие рынка земли свидетельствует о том, что Офис президента скомкал украинский парламент и положил его себе в карман.

"Просто как бумажку какою-то скомкали и положили в карман для того, чтобы доставать в нужный момент. Вот примерно вчера так поступили с нашим парламентаризмом и вообще, с парламентариями. Мне кажется, вчера был черный день в истории украинского государства. Черный день в истории, по крайней мере, украинского парламентаризма", – заявил политический эксперт.

По мнению Владимира Кацмана, власть, которая придет после нынешней, изменит эту позорную страницу из истории Украины.

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"Не бывает бесконечной власти, или не бывает такой власти, которая не изменится другими политиками. И я думаю, что следующие политики, которые придут к власти, или в этом году или в следующем, или через 5 лет, не важно когда, но эту позорную страницу изменят. Страницу и о банковской деятельности, которая тоже нарушает закон, и страницу о рынке, а проще говоря, закон о распродаже земли как позорное явление в украинском парламентаризме. Эта страница обязательно’обязательно будет исправлена. Я на это очень надеюсь", – прокомментировал Кацман.

Напомним, народные депутаты приняли закон о продаже земли – проект Закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10 поддержали 259 парламентариев.

Голосование состоялось в 00:42 31 марта во время внеочередного заседания ВРУ. В сессионном зале присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, а также председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, который отсутствовал во время рассмотрения поправок.

Несмотря на предостережения оппозиционных депутатов не распродавать землю во время пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса, в зале нашлось 259 голосов "за".