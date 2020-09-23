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Монобольшинство работает: Разумков не видит причин для роспуска Рады

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков Фото с открытых источников

По словам председателя ВР, для парламента IX созыва нет оснований для досрочного прекращения полномочий

Сейчас в монобольшести есть 246 народных депутатов и это больше, чем необходимо для голосования и работы фракции. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По словам председателя ВР, для парламента IX созыва нет оснований для досрочного прекращения полномочий.

"Основанием для досрочного прекращения полномочий (Верховной Рады VIII созыва - ред.) было даже не доверие или недоверие (населения, - ред.), а отсутствие коалиции, потому что у фракций, которые входили в большинство, не было большинства. В двух фракциях не набиралось 226 народных депутатов. По состоянию на сегодня в монобольшинстве есть 246, если я не ошибаюсь, по последним показателям, и это больше, чем необходимо", - сказал Разумков.

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Напомним, ранее Дмитрий Разумков оценил возможность роспуска парламента 9-го созыва. Он считает, что сегодняшний созыв Рады доработает до конца своей каденции.

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