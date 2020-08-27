Это – настоящий терроризм, – Шарий о нападении на активистов движения "Патриоты – За жизнь"

Блогер Анатолий Шарий Скриншот видео

Украину погружают в атмосферу хаоса и ужаса, заявил блогер

Нападение на представителей движения "Патриоты – За жизнь" – это настоящий терроризм. Учитывая это, "Национальный корпус" должен быть запрещен.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время включения заявил блогер и журналист Анатолий Шарий.

Блогер, комментируя ситуацию с нападением представителей радикальных движений на представителей движения "Патриоты – За жизнь", заявил, что "Национальный корпус" – это не политическая партия, а террористическая организация, поскольку ее представители занимаются запугиванием своих оппонентов, поскольку не в силах оппонировать им цивилизованными политическими методами. Анатолий Шарий убежден, что на своих оппонентов радикалов натравливает Офис президента.

"Нацкорпус" даже не скрывает, что их покрывают. Смотрите, если бы они там как-то прятались. Они объявили сафари. Немечев, глава "Нацкорпуса" Харькова, объявил сафари, угрожал Никите Роженко за два часа до того, как его избивали. После этого они опять угрожали, опять нападали. Постоянные нападения и попытки убийства, потому что расстреливают людей не для того, чтобы ранить, а для того, чтобы убить. Офис президента и лично Зеленский будет за это отвечать. Я верю в то, что когда-нибудь он за это ответит, потому что сейчас это "мені це не цікаво", а потом бежать быстро оправдываться перед американцами за крышу дома родителей Шабунина. Крыша дома родителей Шабунина очень важна, но мне кажется, люди немножко важнее, потому что людей сейчас убивают, пытаются запугать, погрузив Украину в атмосферу хаоса и ужаса. Это терроризм, настоящий терроризм. Эта якобы партия должна быть запрещена", – подчеркнул Анатолий Шарий.

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива сообщил, что представители "Азова" и "Нацкорпуса" обстреляли автобус активистов организации "Патриоты - За жизнь" под Харьковом, есть пострадавшие.

Впоследствии Илья Кива сообщил детали нападения на автобус.