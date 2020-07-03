Эти "патриоты" бегают по стройплощадкам и по $100 тыс. с застройщиков сдирают, – Кучеренко

Алексей Кучеренко Скриншот видео

Нардеп говорит о кризисе демократии

Известно, что есть "патриоты", которые бегают по каждой строительной площадке в Киеве и с каждого застройщика сдирают за застройку по 100 тысяч долларов.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Алексей Кучеренко.

Парламентарий прокомментировал действия радикалов в Украине, угрозы физическим уничтожением и атаки в адрес оппозиционных политиков.

"Это огромный кризис демократии, потому что там, где ее неправильно понимают, это не демократия. Я в этой ситуации требую от власти абсолютно жесткого правового наказания. И в этой, и в любой другой ситуации. Сегодня, к сожалению, есть жалкие попытки суды провести, но там появляется какая-то тысяча человек или 500, или 100, и судьи начинают лавировать, судьи начинают поддаваться. Вы что, думаете, что они – большие патриоты, чем мы? Или вы не знаете, что эти "патриоты" бегают по каждой строительной площадке по Киеву и с каждого застройщика по 100 тысяч долларов сдирают за застройку?" – сказал Алексей Кучеренко.

Парламентарий добавил: "Я смотрю на пани Марусю (Звиробий. – Ред.). Может, она патриот, только я смотрю – 5 лет назад она в форме советского офицера. И это тоже неплохо, я совершенно не против, потому что это тоже наша история".

Напомним, в мае радикалы атаковали офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В Харькове в ночь с 24 на 25 июня неизвестные с битами напали на сотрудника партии Шария. Пострадавшего парня зовут Никита. 17 июня он вел колонну в Киеве, после чего в его адрес стали поступать угрозы со стороны Нацкорпуса. Через некоторое время парень обратился в полицию за помощью, а уже через несколько часов его пытались убить. Неизвестные с битами застали сотрудника партии Шария возле его дома, когда он был один. Били преимущественно по голове. В тяжелом состоянии он попал в реанимацию.

Добавим, 2 июля блогер Анатолий Шарий сообщил об избиении "Нацкорпусом" в Виннице приверженца его политической силы.

А 3 июля стало известно, что в помещение офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве бросили гранату.