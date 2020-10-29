Эта ситуация дает основания полагать, что существует план против украинской государственности, - Данилов о решении КСУ
Также секретарь СНБО отметил, что скандальное решение приняли после местных выборов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов зсобытия, связанные с решением КСУ относительно электронного декларирования, дают веские основания полагать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Об этом секретарь СНБО написал на своей странице в Facebook.
"В этом случае Конституционный Суд выступает "ледоколом" достижений Украины на пути к европейской и евроатлантической интеграции, разрушая антикоррупционное законодательство, принимая персонально направленные решения о антикоррупционных органах. В феврале 2019 года КС отменил закон о незаконном обогащении, в результате чего были закрыты громкие уголовные производства. 27 октября решением КС было фактически ликвидировано е-декларирование. Такие действия суда приведут к не просто негативным, а к катастрофическим последствиям как во внутри-, так и во внешнеполитическом измерении", - отметил Данилов.
Кроме этого, он отметил, что скандальное решение было принято сразу после окончания местных выборов, результаты которых создали ряд новых вызовов.
Именно поэтому, по словам Данилова, синхронизация этих событий свидетельствует о целеустремленности и продуманности антигосударственных действий.
"Возникает вопрос, какие внешние и внутренние силы дирижируют этой ситуацией? Кто заинтересован в максимальном ослаблении украинской власти и сворачивании европейской интеграции? К сожалению, прослеживается аналогия с событиями 2010-2014 годов, когда происходила активизация российских "агентов влияния", сворачивался европейский вектор развития, а Конституционный Суд времен Януковича своим решением дал возможность узурпировать власть. Последствия известны..."- подытожил секретарь СНБО.
Напомним, накануне Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.
Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.
В Конституционном Суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.
Вечером в четверг, 29 октября, Кабинет министров Украины принял решение обязать НАПК восстановить доступ гражданам в реестр е-деклараций чиновников.