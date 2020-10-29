Эта ситуация дает основания полагать, что существует план против украинской государственности, - Данилов о решении КСУ

Алексей Данилов УНИАН

Также секретарь СНБО отметил, что скандальное решение приняли после местных выборов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов зсобытия, связанные с решением КСУ относительно электронного декларирования, дают веские основания полагать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Об этом секретарь СНБО написал на своей странице в Facebook.

"В этом случае Конституционный Суд выступает "ледоколом" достижений Украины на пути к европейской и евроатлантической интеграции, разрушая антикоррупционное законодательство, принимая персонально направленные решения о антикоррупционных органах. В феврале 2019 года КС отменил закон о незаконном обогащении, в результате чего были закрыты громкие уголовные производства. 27 октября решением КС было фактически ликвидировано е-декларирование. Такие действия суда приведут к не просто негативным, а к катастрофическим последствиям как во внутри-, так и во внешнеполитическом измерении", - отметил Данилов.

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Кроме этого, он отметил, что скандальное решение было принято сразу после окончания местных выборов, результаты которых создали ряд новых вызовов.

Именно поэтому, по словам Данилова, синхронизация этих событий свидетельствует о целеустремленности и продуманности антигосударственных действий.

"Возникает вопрос, какие внешние и внутренние силы дирижируют этой ситуацией? Кто заинтересован в максимальном ослаблении украинской власти и сворачивании европейской интеграции? К сожалению, прослеживается аналогия с событиями 2010-2014 годов, когда происходила активизация российских "агентов влияния", сворачивался европейский вектор развития, а Конституционный Суд времен Януковича своим решением дал возможность узурпировать власть. Последствия известны..."- подытожил секретарь СНБО.

Напомним, накануне Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В Конституционном Суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Вечером в четверг, 29 октября, Кабинет министров Украины принял решение обязать НАПК восстановить доступ гражданам в реестр е-деклараций чиновников.