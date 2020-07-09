Есть вопрос, который блокирует все, - Кулеба о переговорах с Россией относительно Донбасса

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Украинская сторона настаивает на том, что переговоры нужно с Российской Федерацией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что попытка России заставить Украину вести прямой диалог с представителями ОРДЛО является наиболее острой темой переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом Кулеба сообщил в интервью "Голос Америки".

"Есть один вопрос, который блокирует все. Если его решить, можно дальше двигаться вперед. Это вопрос – прямой диалог (с представители так называемых "ЛНВ" и "ДНР"- ред.)", - отметил министр.

По его словам, российская сторона настаивает на том, чтобы Украина вела переговоры с представителями самопровозглашенных республик. Тогда как украинская сторона стремится вести диалог с Российской Федерацией и искать решение с ними.

"Удалось добиться прорыва во многих вопросах, если бы мы смогли решить эту проблему. Пока решения для нее нет – вы даже в публичных заявлениях украинских и российских можете увидеть, что именно это является темой острого противостояния", - пояснил Дмитрий Кулеба.

Также министр добавил, что Украина делает акцент на вопросах безопасности: прекращение огня, разминирование территорий, предоставления гарантий безопасности. По его словам, сейчас идет плановая работа над решением этих проблем.

"Этого можно достичь при наличии политической воли. У нас такая воля есть. Иногда она проблескивают с той стороны, потом угасает, потом опять проблескивают. Мы хотим, чтобы эта воля "сияла" там на постоянной основе", - отметил глава МИД.

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Напомним, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что введение Крыма к "минский формат" может заблокировать переговоры относительно Донбасса.