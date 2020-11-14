Есть три политических тренда, поясняющие рост рейтинга ОПЗЖ Медведчука, – Зубченко

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Нынешняя расстановка политических сил четко отражает политические тренды последних месяцев. Так публицист Александр Зубченко прокомментировал в Facebook результаты социологического опроса Киевского международного института социологии.

"Первый: "Зеленский кинул всех с миром". Клоунада с украинской делегацией в ТКГ, когда спикером стал бисексуал-"порохобот" Арестович, а представителями Донбасса клоуны-"граноеды" из издания посольства США "Остров", не прошла незамеченной. Особенно предложение создать концлагеря для интернированных жителей Донецкой и Луганской областей", - написал публицист.

"Поэтому нет оснований удивляться усилению позиций Медведчука, Бойко и "Оппозиционной платформы". Они же не устраивают цирк с размещением британских баз и покупкой списанных английских бронекатеров, не бегут поздравлять "кладбищенского лидера" Байдена с "исторической победой", – добавил эксперт.

Медведчук создал рабочий парламентский формат для ведения Минских переговоров без привлечения "порохоботов". Депутаты Бундестага, Национального собрания Франции - это не фейковые члены украинской делегации", - пояснил он.

Зубченко констатирует, что власть во главе с Зеленским даже не представляет, как бороться против эпидемии коронавируса, в то время как Виктор Медведчук договорился о поставках российской вакцины.

"Второй: Украину, вне всякого сомнения, накрывает вторая волна эпидемии. Естественно, в больницах творится настоящий кошмар. Не хватает всего - аппаратов ИВЛ, мест, лекарств. Люди лежат в коридорах. Срочно необходимо решить вопрос с закупкой вакцины. Зеленский и компания даже не понимают, как подступиться к решению проблемы. Президент просит канцлера ФРГ "зарезервировать чутка" не понятно какой вакцины для Украины. На фоне этих судорожных телодвижений "зелени" Медведчук, понятное дело, выглядит как настоящий радетель за народ: оперативно поехал в Москву, встретился с Путиным и решил вопрос с поставками российской вакцины", - аргументировал публицист.

Наконец, по словам Зубченко, вследствие разочарования украинцев в "новых лицах" усилился запрос на приход опытных политиков и профессионалов в государственном управлении.

"Третий: на уровне рвотного рефлекса общество отторгает собачьих парикмахеров и свадебных фотографов. Спираль сделала очередной виток и еще глубже погрузила новые лица туда, откуда они вылезли. "Ценности майдана" вытесняются воспоминаниями о золотых временах "застоя", которые были при Кучме. Разочаровавшись в Зеленском народ стал испытывать ностальгию по "нулевым", когда Украина переживала настоящий экономический бум: люди начали покупать автомобили, квартиры, бытовую технику. Появилась даже уверенность в завтрашнем дне. На фоне "новых лиц" - дилетантов и бездарей, такие фигуры как Кучма, Кравченко, Кирпа сегодня кажутся настоящими титанами мысли и асами государственного управления. А из былой когорты в строю только Медведчук, который работал главой администрации президента. А еще раньше - был первым вице-спикером Рады", - заключил политический публицист Александр Зубченко.