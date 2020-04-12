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Есть сильные кандидаты на пост министра энергетики, - Шмыгаль

Денис Шмыгаль

 Правительственный портал

Премьер считает, что новый министр должен решить существующие проблемы в энергетической сфере

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что вскоре станет известно о кандидатах на должность министра энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы искали человека, который будет профессионалом. Это несколько направлений. То есть, это будет чрезвычайно профессиональный человек, который имеет опыт в каждой из этих отраслей. Довольно трудно такого человека найти", - рассказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что на эту должность нашли "хороших и сильных кандидатов".

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По его словам, новый министр должен решить существующие проблемы в энергетической сфере.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль представил команду для преодоления последствий COVID-19 в Украине.

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Также Шмыгаль анонсировал создание 500 тысяч рабочих мест для украинцев в мае.

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