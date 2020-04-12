Есть сильные кандидаты на пост министра энергетики, - Шмыгаль
Премьер считает, что новый министр должен решить существующие проблемы в энергетической сфере
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что вскоре станет известно о кандидатах на должность министра энергетики и защиты окружающей среды.
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Мы искали человека, который будет профессионалом. Это несколько направлений. То есть, это будет чрезвычайно профессиональный человек, который имеет опыт в каждой из этих отраслей. Довольно трудно такого человека найти", - рассказал Шмыгаль.
Премьер добавил, что на эту должность нашли "хороших и сильных кандидатов".
По его словам, новый министр должен решить существующие проблемы в энергетической сфере.
Ранее сообщалось, что Шмыгаль представил команду для преодоления последствий COVID-19 в Украине.
Также Шмыгаль анонсировал создание 500 тысяч рабочих мест для украинцев в мае.