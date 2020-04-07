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Есть определенные хорошие результаты, и они еще будут: Венедиктова о делах Майдана

Ирина Венедиктова Украинская правда

Венедиктова убеждена, что для окончания дел Майдана нужно принять законопроект о заочном осуждении

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что расследование по делу Майдана продвигается и уже имеет определенные результаты. Об этом глава Офиса генерального прокурора сообщила в интервью "Украинской правде".

По ее словам, в этом деле есть также много различных между собой эпизодов, которые не касаются Евромайдана.  

"Кроме того, в делах Майдана были спрятаны другие дела, которые не имеют к Майдану никакого отношения. Кроме того, идет инвентаризация. Уже есть определенные хорошие результаты (в расследовании дел Майдана - ред.), и они еще будут, я просто не могу разглашать", - подчеркнула Ирина Венедиктова. 

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Также прокурор отметила, что для окончания дел Майдана нужно принять законопроект о заочном осуждении. 

"От меня в Верховную Раду вышел только один законопроект – это заочное осуждение. Вопрос о том, поддерживают ли фракции, – это уже другой вопрос, потому что заочное осуждение будет касаться не только участников протестов, но и всех-всех. Поэтому фракции, понимая, что такое заочное осуждение, что невозможно будет скрыться за границей", - добавила глава ОГП. 

Напомним, недавно Ирина Венедиктова отстранила бывшего заместителя генпрокурора Виктора Трепака от дел Майдана, дела Екатерины Гандзюк, дела Сергея Стерненко и других дел, которые расследует СБУ. 

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