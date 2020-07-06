Есть много достойных кандидатов: Гетманцев оценил свои шансы возглавить НБУ

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

Даниил Гетманцев перечислил причины, по которым он не может занять такую должность

Консультации в Офисе президента относительно нового руководителя Нацбанка продолжаются, поскольку есть много достойных кандидатов.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат ("Слуга народа"), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Парламентарий прокомментировал, есть ли вероятность, что он возглавит Национальный банк Украины. Даниил Гетманцев поблагодарил за честь, поскольку его на эту должность рекомендует не один народный депутат.

"Однако я достаточно прагматично оцениваю свои возможности, свои знания в сфере банковского дела. Я убежден, что для того, чтобы управлять Национальным банком, их на сегодня недостаточно. Я не являюсь банкиром, у меня нет опыта в банковском деле. И к тому же я по образованию не подхожу на эту должность, потому что я доктор права, а там надо финансовое или экономическое образование", – сказал Даниил Гетманцев.

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Народный депутат добавил, что консультации в ОП относительно нового руководителя НБУ продолжаются, поскольку есть много достойных кандидатов. Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что важным является то, чтобы будущий руководитель НБУ был независимым.

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. По его словам, он сделал это, поскольку в течение длительного времени на Национальный банк осуществлялось систематическое политическое давление.

А уже 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины. За проголосовали 286 народных депутатов.

После увольнения председателя Национального банка Украины Якова Смолия его обязанности временно будет выполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.