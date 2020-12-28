Есть экономические инструменты для снижения цены на газ, но власть действует цинично и нелепо, – Колтунович о росте тарифов

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По сравнению с 2013 годом стоимость газа выросла в 15 раз, подчеркнул парламентарий

Вместе с НДС и доставкой стоимость газа в среднем по Украине достигнет почти 10 800 грн за тысячу кубометров. В ситуации, когда есть экономические инструменты для снижения цены на газ, очевидным является цинизм и нелепость нынешней власти, которая позволяет "Нафтогазу" повышать стоимость.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Колтунович.

Парламентарий, комментируя рост стоимости газа, тарифов на отопление и электроэнергию в Украине, отметил, что вместе с НДС и доставкой стоимость голубого топлива в среднем по Украине составит почти 10 800 грн за тысячу кубометров.

"Вот вы вспоминали Порошенко..., при них была цена 8550 грн, сейчас при Зеленском – почти 11 тыс., а когда мы говорим об экономических инструментах, таможенная стоимость газа упала почти в два раза. Официальные показатели: в ноябре 2018 года была 339, это импортный газ. Сейчас – 182,5 доллара. Поэтому, когда есть экономические инструменты для снижения цены на газ, когда мы закачивали в наши хранилища более 20 млрд кубов, когда мы закачивали их вообще по цене 90, была летом, а мы сейчас говорим о том, чтобы росла. Вот в чем цинизм и вообще нелепость нынешней власти, которая позволяет "Нафтогазу" делать такие вещи. Мы понимаем, что это делают целенаправленно", – сказал народный депутат.

Парламентарий сравнил цены на газ в 2013 году и по состоянию на сейчас и подчеркнул, что они выросли в 15 раз: "Вот финал этой власти".

Александр Колтунович продолжил, что вырастут и тарифы на отопление. Он объяснил, в чем тут риск: "Тариф на отопление вырастет не до 50%, а процентов на 30. Чтобы киевляне понимали, у нас тариф на квадратный метр – 38,55, а будет где-то в районе 50 грн. И если у вас коммуналка или квартирка 50 небольших квадратов, вы платили 2 тыс. грн за отопление, то будете платить 2600".

Гость ток-шоу напомнил, что в Украине сняли и льготный тариф на электроснабжение – 90 коп. за первые 100 киловатт. Он отметил, что в помещении, где работает холодильник, стиральная машина, бойлер и др., уложиться в 100 киловатт и так было невозможно. А теперь, отметил Александр Колтунович, к платежке за электричество добавится еще одна – за доставку, поэтому тариф на электроэнергию вырастет.

Как сообщали, "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что власть президента Владимира Зеленского, используя схемы Петра Порошенко, преступно установила рекордные цены на газ и тепло для населения.

Напомним, газоснабжающая компания "Нафтогаз" обнародовала новую цену на газ для бытовых клиентов, так, в январе она увеличится на 14% по сравнению с декабрем (6,33 грн). В январе 2021 года цена на природный газ для бытовых клиентов будет на уровне 7,22 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).