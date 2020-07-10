Если власть не услышит нас, то будет хуже, если услышит людей на улице, – Пешко об открытом письме Медведчука к президенту

Во время круглого стола его участники сделали шаг для того, чтобы власть прислушалась к мнению общества, отметил ученый

Если власть не услышит обращение представителей общества, то хуже будет, когда она услышит людей на улице.

Об этом во время брифинга по итогам заседания круглого стола на тему "Открытое письмо Виктора Медведчука к президенту Украины" заявил первый вице-президент Академии экономических наук Украины, член наблюдательного совета "Украинского института политики" Анатолий Пешко.

Трансляцию вел телеканал ZIK.

Ученый сообщил, что по итогам сегодняшнего заседания восемь известных украинских деятелей подписались под коллективным письмом к президенту. Анатолий Пешко отметил, что это очередной шаг для того, чтобы Владимир Зеленский прислушивался к мнению общества.

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"Я не уверен, к сожалению, в том, что этот шаг будет эффективным, но я надеюсь, что он услышит нас, потому что если он не услышит наше обращение, то хуже будет, если он услышит людей на улице. Я не хотел бы, чтобы в нашей стране все решалось через революции. Хотелось бы, чтобы страна развивалась эволюционным путем, а не революциями, потому что революции - это всегда трагедия, это кровь. Это всегда приводит к власти аферистов и проходимцев. Мы их видели в прошлой власти, да и в этой их много осталось. Поэтому надо очищать власть эволюционным путем, то есть постепенно. И народ должен внимательно думать, прежде чем голосовать", – подчеркнул Анатолий Пешко.

Напомним, в письме Зеленскому Медведчук призвал главу государства принять реальность, в которой он существует.

"Президент должен принять реальность, в которой он существует, ‒ ту Украину, о которой Вы узнали, быть может, даже больше, чем хотели, ее проблемы и трудности, желания и ожидания. Но это неизбежно придется сделать, если Вы хотите строить Украину, а не делать вид, что строите ее, улучшать жизнь людей, а не "проводить реформы".

Если Вы хотите сделать Украину успешной страной, то Вам стоит начать с себя. А быть успешным для Президента не означает идти путем концентрации своей власти, как это делали и Ющенко, и Янукович, и Порошенко", - подчеркнул в письме Медведчук.

Как сообщалось, "Оппозиционная платформа – За жизнь" настаивает, чтобы президент Владимир Зеленский публично отреагировал на письмо, которое ему написал Виктор Медведчук.

С просьбой к Владимиру Зеленскому ответить на письмо Виктора Медведчука обратился и Союз юристов Украины.