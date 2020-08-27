Если власть не будет защищать свободу слова, можем поставить крест на демократии: Политолог о нападении на съемочную группу телеканала ZIK

Телеканал ZIK

Если в Украине будет уничтожаться свобода слова, если журналисты не смогут нормально работать на улице, то тогда мы можем поставить крест на демократии.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил политолог Александр Лазарев.

Комментируя нападение радикалов на съемочную группу телеканала ZIK в Одессе, политолог отметил, что эта ситуация является свидетельством того, что журналисты в нашей стране являются незащищенными, а власть и правоохранительные органы не способны гарантировать им безопасность.

"Власть должна обеспечить безопасность. А если у нас будет уничтожаться свобода слова, если журналисты не смогут нормально работать на улице, то тогда мы можем поставить крест на демократии. Не будет у нас никогда демократической страны", - подчеркнул политолог.

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В первую очередь, добавил Лазарев, это должен понять президент, ведь именно от него зависит общая повестка дня в государстве.

"Это надо президенту себе в голову внести, с чем ему необходимо бороться. Не партии оппозиционные уничтожать, а эти незаконные бандформирования. Их необходимо ликвидировать с точки зрения юридического существования", – акцентировал Лазарев.

Напомним, 24 августа в Одессе во время прямого эфира телеканала ZIK ко Дню Независимости Украины представители "Национального Корпуса" напали на съемочную группу.

Отметим, группа радикалов Нацкорпуса ворвалась в кадр и начала толкать журналистов, а также приглашенных гостей - Татьяну Плачкову и Богдана Гиганова. Во время столкновения, нападавшие также повредили стойки.

Также ранее в Киеве неизвестные мужчины совершили нападение на съемочную группу телеканала ZIK во время инспектирования столичных парков и спортивных площадок. Неизвестные молодые люди напали на съемочную группу телеканала ZIK в Гидропарке после просьбы журналистки объяснить пребывание на спортивной площадке, что запрещено на время карантина.

В МВД отреагировали на нападение на съемочную группу и заверили, что все нападавшие будут установлены и наказаны.