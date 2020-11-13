Если власть издает нелепые законы, то народ будет их обходить, чтобы выжить, – Савченко о "карантине выходного дня"

Надежда Савченко Скриншот видео

Власть сама загоняет себя в тупик и наталкивается на сопротивление, говорит гостья ток-шоу

Когда случается чрезвычайная ситуация, то власть должна бороться за народ, за его здоровье, образование, экономическое положение, однако украинская власть борется со своим народом репрессивными методами.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины предыдущего созыва Надежда Савченко.

Надежда Савченко, комментируя введение "карантина выходного дня", отметила, что у большинства украинцев нет выходных, поскольку люди имеют по несколько видов занятости, поэтому выходных как таковых у них не существует. Гостья ток-шоу отметила, что, когда случается чрезвычайная ситуация или бедствие, то власть должна бороться не с народом, а за него, за его здоровье, образование, экономическое положение и тому подобное.

"Власть этого не делает, она борется со своим народом. Борется репрессивными методами – снова выведем полицию, снова закроем людей дома, опять будем ловить за маски, штрафы..." – отметила Надежда Савченко.

Гостья ток-шоу прокомментировала информацию о том, что в Тернополе десять бизнесменов создали религиозную организацию "Братство лысых", чтобы таким образом обеспечить работу своих заведений во время "карантина выходного дня".

"Если власть издает дебильные законы, то народ будет обходить эти дебильные законы для того, чтобы выжить, чтобы над этим "ржать" и "стебаться", так, как эта "церковь лысых", или как их там", – отметила она.

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Надежда Савченко отметила, что подход у власти - несерьезный.

"Правда, несерьезный подход. Власть сама загоняет себя в тупик, она наталкивается на сопротивление", – отметила гостья ток-шоу.

Она предостерегла, что, если украинцев будут пытаться загонять по домам, могут начаться бунты.

Напомним, правительство ввело "карантин выходного дня". Соответствующим решением вводится жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, который будет повторяться каждую неделю в выходные.

Недавно городской глава Львова Андрей Садовый выступил против введения в Украине "карантина выходного дня" и заявил, что во Львове такое решение правительства поддерживать не будут.

Впоследствии секретарь оперативного штаба Одесского горсовета по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Александр Тиховский заявил, что в городе также не планируют вводить "карантин выходного дня".

Аналогичные заявления сделали в ряде других городов.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что городские главы не имеют полномочий отменять на территории отдельной административной единицы действие решений Кабмина, в том числе и о введении "карантина выходного дня".

Добавим, по состоянию на утро 13 ноября в Украине лабораторно подтверждены 512 652 случая коронавирусной болезни COVID-19. За последние сутки в Украине зафиксировано 11 787 новых случаев COVID-19 (среди них 388 детей и 555 медработников), смогли выздороветь 6155 пациентов, а жертвами болезни стали 172 человека.