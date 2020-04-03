Если в конце апреля коронавирус пойдет на спад, правительство постепенно будет ослаблять карантин - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмигаль УНИАН

С начала мая планируется рестарт экономики

В конце апреля правительство поэтапно будет ослаблять карантинные ограничения, если уменьшится количество больных COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, видеообращение которого транслировал телеканал ZIK.

"Украина не может позволить себе не работать полгода или даже два-три месяца. По нашим расчетам, за три недели те, кто уже сейчас больны COVID-19, должны выздороветь, а введенные ограничения помешают болезни распространяться", - отметил Шмыгаль.

По словам премьера, в конце апреля правительство постепенно будет ослаблять ограничения, если будет снижение заболеваемости.

Снятие ограничений будет происходить в несколько этапов.

"Первый - на работу пойдут люди трудоспособного возраста. Параллельно будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта. Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики. Но это не будет означать ослабления других карантинных мероприятий", - сказал премьер.

Так, продолжат действовать ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения.

"Все без исключения будут обязаны носить маски. Для пожилых людей, студентов и школьников карантин будет продлен", - подчеркнул Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров утвердил список дополнительных ограничений на время карантина в Украине.