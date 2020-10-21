Если украинским производителям не мешать, они создадут реальные рабочие места, − Игорь Палица

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В Украине есть все возможности для развития собственного производства, но государство этому не способствует. Высокие налоги и отсутствие доступных кредитов, а еще – неравные условия экспорта продукции – главные препятствия, с которыми сталкиваются производители. Об этом, в частности, шла речь во время встречи лидера партии "За майбутнє" Игоря Палицы с коллективами ООО "Киевхлеб" и ООО "Броварской алюминиевый завод", сообщает Gazeta.ua.

Руководитель "Броварского алюминиевого завода" Сергей Шапран отметил: за 10 лет, с тех пор как он начал возрождать предприятие, не почувствовал никакой поддержки и льгот от государства. Наоборот - лишь препятствия со стороны контролирующих органов и сверхвысокие налоги.

"Более 40% нашей продукции идет на экспорт, и для нас очень важно иметь равные условия с производителями из стран Евросоюза", − отметил он.

Лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица подчеркнул: политика государства направлена на льготы и поддержку иностранцам, но никак не собственным отечественным производителям.

"Люди хотят развиваться, люди хотят работать, вкладывать деньги здесь, в Украине, а им это все запрещено – где коррупционными схемами, где законными схемами. Сегодня в Украину привезти алюминий – ноль налогов. Так что, Китай к нам везет, Европа к нам везет, везет кто угодно. А вот если мы хотим продавать в Европу, должны платить пошлину – 4,5%. Каждый месяц за границу выезжает более тысячи тонн лома алюминия как контрабанда. А наши производители вынуждены покупать его за рубежом и завозить обратно в страну. Это нонсенс!"- сказал Игорь Палица.

Поэтому задача партии "За майбутнє" − это экономический прагматизм.

"Мы не пошли в политику, мы пошли для того, чтобы у нас работали заводы, чтобы украинцы могли развивать производство, вкладывать инвестиции, чтобы люди имели работу. Если украинским производителям не мешать, у нас будут реальные рабочие места, а не 500 тысяч, которые нам так обещала власть", − заявил лидер политсилы.