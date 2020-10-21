Если Украина не вернет рынки сбыта, то превратится в исключительно сырьевое государство, – политолог

Политолог Александр Лазарев Скриншот видео

Восстановление экономических отношений с Россией крайне необходимо, подчеркнул Александр Лазарев

Если сейчас Украина не воспользуется возможностями возвращения рынков сбыта и стабилизации экономики, то в будущем превратится в исключительно сырьевое государство.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Александр Лазарев.

Эксперт, комментируя отмену Россией санкций относительно нескольких украинских предприятий, отметил необходимость восстановления экономических отношений с соседним государством.

"Восстановление, невзирая на всякие политические, идеологические взаимоотношения с нашим северным соседом, восстановление экономического сообщения крайне необходимо, ведь экономика - она первична. Мы должны понимать - да, у нас взаимоотношения оставляют желать лучшего с РФ, но можем ли мы сейчас без рынков сбыта по высокотехнологическому, высокоиндустриальному продукту? Нет, не можем", – подчеркнул Александр Лазарев.

Политолог предостерег, что Украину могут ожидать серьезные трудности, если сейчас наша страна не воспользуется возможностью вернуть рынки сбыта.

"Виктор Медведчук правильно сказал, что фактически 1:10 нам предоставили возможность западные партнеры. 1:10! Еще раз задумайтесь над этими цифрами. То есть мы потеряли огромное количество потенциала, огромное количество поступлений в бюджет и огромное количество рабочих мест. Если мы сейчас, во время кризиса, когда "обнуляются" рынки сбыта и "обнуляются" мощностя экономики, Украина находится вообще в депрессии, я бы даже так выразился, в экономической депрессии, если мы сейчас не будем пользоваться возможностями возвращения рынков сбыта и стабилизации нашей экономики, то в будущем, чесно говоря, мы превратимся, действительно, в исключительно сырьевую державу. Потому что мы угробим свое производство, а без производства, без такого количества поступлений в бюджет от индустриальной продукции Украина просто начнет фрагментироваться, потому что денег в бюджете не хватит для содержание инфраструктуры", – сказал Александр Лазарев.

Напомним, Россия объявила об одностороннем снятии санкций с трех украинских предприятий и готовится разрешить им поставлять свою продукцию в РФ. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин во время совещания с правительством с участием премьер-министра Михаила Мишустина.

Российский премьер подчеркнул, что на просьбе украинских промышленников настаивал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук. Именно это политики и обсуждали во время встречи в начале октября.

Как заявил накануне председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с избирателями и партийным активом в Луганской области, в ближайшее время будет запущен Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, работа которого была законсервирована в 2012 году.