Если Трамп выиграет выборы, то Порошенко поедет еще раз на процедуру "детокса" в Испанию, – Паламар

Ирина Паламар agroportal.ua

Если Трамп проиграет выборы, в Украине дальше будет наблюдаться "правление соросят"

Если действующий президент США Дональд Трамп победит на выборах во второй раз, то пятый президент Украины Петр Порошенко поедет еще раз на процедуру "детокса" в Испанию.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила общественный деятель, председатель общественной организации "Народный союз" Ирина Паламар.

Гостья ток-шоу считает, что на президентских выборах в США победу одержит действующий президент Дональд Трамп. По ее словам, это более выгодно для Украины, ведь победа Джо Байдена будет означать продолжение правления в Украине "соросят".

"Демократы сейчас надеются на победу. Они, кажется, хотят перевести выборы в электронный формат и голосовать по почте. И я думаю, что Трамп получит победу, потому что есть большая поддержка. И если Трамп победит, то Петр Алексеевич, видимо, поедет на курорт в Испанию, будет еще больше пользоваться программой детокса", – сказала Ирина Паламар.

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А если Трамп не победит, продолжила политик, то в Украине дальше будет наблюдаться "правление соросят".

"Будем дальше видеть "соросят", всю эту деиндустриализацию, сокращение, оптимизацию и все остальное, что они называют, когда пускают Украину под нож", – подчеркнула Ирина Паламар.

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Напомним, накануне президент США Дональд Трамп призвал отсрочить проведение выборов президента. По его мнению, на результаты могут повлиять фальсификации во время голосования по почте.