Если социальная политика находится в руках такого человека, то о какой соцполитике мы говорим? – Розенко о скандальном заявлении Третьяковой

Павел Розенко. Фото: fdlx.com

"Государственная поддержка безработных в Украине сегодня не работает"

О какой социальной политике в Украине можно говорить, если профильный комитет Верховной Рады возглавляет человек, высказывания которого просто ужасают.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка на телеканале ZIK заявил бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Эксперт, комментируя скандал с высказываниями народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой о "детях низкого качества", отметил, что его пугает то, что делают и что говорят "слуги народа", а тем более – представители комитета социальной политики.

"Если социальная политика находится в руках человека, председателя комитет по вопросам социальной политики, а это человек, который отвечает за социальную политику, и, если она позволяет себе говорить о каких-то детях "второго сорта" и намекать на то, что в каких-то странах даже женщин, которые имеют низкие доходы, или являются невежественными, стерилизовали, то надо задуматься над этим. Извините, но про какую социальную политику мы говорим!" – подчеркнул Павел Розенко.

Более того, добавил эксперт, что сегодня государственная поддержка безработных людей в Украине не работает.

"Почему так произошло? Потому что власть пыталась реформировать Службу занятости, и что она сделала? Она передала Службу занятости из Министерства соцполитики, где она была год назад, Министерству экономики. И вот год уже длится эта вакханалия Службы занятости, которая занимается реорганизацией и сменой вывесок", – прокомментировал Павел Розенко.

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Напомним, народный депутат фракции "Слуги народа", председатель комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.

Учитывая это, постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин требует отставки нардепа.

Как сообщают СМИ, президент Украины Владимир Зеленский требует от Галины Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам соцполитики за скандальные высказывания.