Если слова Жвании подтвердятся, это будет означать, что Майдан финансировали из-за границы, – эксперт

Радио Свобода

Для Брюсселя это является более страшным, чем привлечение к ответственности Порошенко или Турчинова

Если новое заявление бывшего народного депутата Давида Жвании подтвердится, то это будет означать, что Майдан финансировали из-за рубежа.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Эксперт, комментируя заявление бывшего народного депутата Давида Жвании о том, что в 2014 году посольство Литвы осуществляло поставки оружия и денег активистам Эвромайдана с целью свержения власти в Украине, отметил, что сейчас трудно спрогнозировать, как на это отреагирует Европа. Но, судя по реакции относительно коррупционной деятельности бывшего председателя Укравтодора Андрея Новака, а реакция была именно из Польши, а не с украинской стороны, определенные заявления будут. Однако, вероятно, что они будут звучать не из Брюсселя.

"Давайте очень четко понимать, что там речь идет не только об украинских чиновниках. Речь идет о том, что, если эти факты подтвердятся и чиновники Европейского Союза это признают, или будет установлен свершившийся факт дачи взятки, то в таком случае подтверждается тезис о том, что Майдан был инспирирован из-за границы и финансировался из-за рубежа. Вот что для Брюсселя является более страшным, чем расследование, перевод денег на оружие, либо привлечения к ответственности господина Порошенко или Турчинова. Вот Европу это волнует меньше всего", – заявил Валентин Землянский.

Кроме этого гость ток-шоу отметил, что информация о потоках, откуда и куда они пошли, давно отслежена и ждет "своего времени".

Напомним, бывший народный депутат Давид Жвания, который в 2014 году входил в близкий круг соратников Петра Порошенко, заявил, что посольство Литвы одним из источником финансирования Майдана, а внутренним каналом - "Диамантбанк".

Об этом бывший нардеп заявил в видеообращении, обнародованном в YouTube.

"Я также знаю о том, как финансировался государственный переворот. Финансирование захвата власти осуществлялось несколькими способами. Одним из внешних источников было посольство Литвы, через которое передавались деньги и оружие. А внутренним каналом был "Диамантбанк". У меня есть документальные свидетельства, подтверждающие мои слова. Поэтому я еще раз обращаюсь к генпрокурору Ирине Венедиктовой: откройте уголовные дела, вызовите меня на допрос. Украинцы должны, наконец, узнать правду о том, что тогда произошло", - сказал Давид Жвания.