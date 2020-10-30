Если президент не отзовет проект закона о КСУ, он подставит ВРУ и разрушит судебную систему, – Добкин

Михаил Добкин Скриншот видео

Политик предостерег от серьезного затяжного политического кризиса в Украине

Если президент Украины Владимир Зеленский не отзовет проект закона о прекращении полномочий судей Конституционного Суда Украины, он подставит Верховную Раду Украины и разрушит судебную систему в стране.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины IV и VIII созывов Михаил Добкин.

Гость студии прокомментировал президентский законопроект, который определен как неотложный, о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству, отметив, что глава государства должен был бы отозвать его из парламента.

"КСУ, его права, обязанности прописаны в Конституции Украины. Никаким решением ВРУ, никаким указом президента невозможно отменить решение и признать его никчемным, если действовать по закону. Если действовать, исходя из революционной целесообразности или политической целесообразности, можно делать все, что угодно, но нужно просчитывать последствия, к чему это приведет", – сказал политик.

Михаил Добкин отметил: "Я считаю, что если президент сейчас не одумается и не отзовет свой законопроект из ВРУ, он подставит, во-первых, а) высший законодательный орган, который может сдуру проголосовать; б) он разрушит, в принципе, судебную систему власти в стране, потому что другие судьи, видя, что делают с КСУ, будут понимать, что могут сделать с ними. И тогда чиновники на местах, в центре будут этим пользоваться и давить на судей, и решения будут неправосудные, решения будут приниматься в принудительном порядке".

Гость студии предостерег от серьезного затяжного политического кризиса, который может возникнуть в нашей стране.

"Если президент не попытается выйти из наименьшими потерями - а без потерь уже не выйти, репутационные потери уже на лицо у власти, - из этой ситуации, то это может привести к очень серьезному затяжному политическому кризису в нашей стране, победителем из которого выйдут те силы, которые ждут такой ситуации, которые в такой среде максимально набирают вес, которые питаются исключительно негативом и которые абсолютно контрпродуктивны", – сказал Михаил Добкин.

Напомним, 29 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины. По словам президента, решение КСУ о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование "ничтожно" и принято в условиях реального конфликта интересов.

Зато председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий считает законопроект президента Владимира Зеленского о перезагрузке КСУ конституционным переворотом.

Как сообщали ранее, Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

А накануне Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение № 1363-р от 29 октября "Некоторые вопросы деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", которое предусматривает восстановление доступа к публичной части системы электронного декларирования.