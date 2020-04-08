Если правительство начинает грести не туда, мы его быстро меняем, – председатель партии "Слуга народа"

Телеканал ZIK

Нужно понимать, что ситуация с пандемией нестандартная, ее никогда в Украине не было

Как показывает опыт, если правительство начинает ну совсем не туда грести, то мы его достаточно оперативно меняем.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил глава партии и первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Александр Корниенко отметил, что в президентской партии не открещиваются от того и вполне понимают, что правительство – это и их ответственность.

"Как показывает опыт, если правительство начинает ну совсем не туда грести, то мы его достаточно оперативно меняем. Но тут вопрос и в том, понятно, что ситуация с пандемией даже не форс-мажорная, она форс-мажорная юридически, возможно, но она нестандартная, ее никогда не было", – сказал Александр Корниенко.

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В то же время он добавил, что правительство, вместе с депутатами, делают те важные шаги, которые необходимы для защиты населения и бизнеса во время карантина.

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"Мы освободили от налогов. Если человек получает небольшую зарплату, не помню конкретной цифры, примерно 5 тысяч, то он не платит по доходной части, ЕСВ, что-то в этом плане", – отметил Александр Корниенко.

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Напомним, 30 марта во время внеочередного заседания Верховная Рада уволила министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского.

В тот же день народные депутаты поддержали назначение новых министров здравоохранения и финансов.