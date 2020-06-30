Если нужно уменьшить количество населения, Третьякова этим и занимается, – Погребинский

Михаил Погребинский ZIK.UA

Политолог возмутился заявлениями председателя Комитета социальной политики и защиты прав ветеранов

Галина Третьякова много лет получала средства из различных американских фондов, поэтому делает то, что ей скажут: если нужно уменьшить количество населения, она это и делает.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Михаил Погребинский.

Политолог прокомментировал скандал с народным депутатом от "Слуги народа" Галиной Третьяковой, которая заявила, что у безработных рождаются "дети низкого качества".

"Мало того, что она наговорила несколько дней тому назад о том, что люди, которые хотят получить социальную поддержку, должны быть стерилизованы для начала, чтобы не рождать "некачественных детей". Это вообще трудно себе представить, как у человека поворачивается язык такое говорить. Я, глядя на нее, могу сказать, что она явно некачественный ребенок, исходя из ее логики, потому что мозгов у этой женщины вообще никаких нет. Так она вчера говорит еще, дальше продолжает говорить. Она говорит: "Вот эти вот нехорошие люди, родители тех, кто погиб на Донбассе, - не знают, где он похоронен, считается пропавшим без вести, - так они такие нехорошие люди, что они получают пособия. При чем, большое пособие - 20 тысяч гривен..." Интересно, сколько она получает зарплаты, эта мадам? "...Они получают пособия и не хотят от него отказываться..." Люди отдали свою жизнь за то, как они понимают защиту родины. Они что, не заслуживают, чтобы родители могли получить какую-то компенсацию?" – сказал Михаил Погребинский.

А оценку нардепов от "Слуги народа", что госпожа Третьякова как председатель парламентского комитета находится на своем месте, политолог прокомментировал так: "Она ж много лет получала деньги из разных фондов американских, поэтому она знает, что делает. Ей сказали - она и делает. Вот нам нужно уменьшить количество населения, она и делает соответственно это".

Напомним, народный депутат фракции "Слуги народа", председатель Комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.

В связи с этим постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин требует отставки нардепа.

Как сообщали СМИ, президент Украины Владимир Зеленский требует от Галины Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам соцполитики из-за скандальных высказываний.