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Если не закончу конфликт на Донбассе, то пусть приходит другой человек, - Зеленский

Владимир Зеленский Офис президента

Так президент ответил на вопрос, готов ли он покинуть свой пост

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не держится за власть, и сообщил, когда готов уйти с поста главы государства. Об этом он сказал в интервью BBC.

По словам главы страны, он никогда не "цеплялся за рейтинги и власть".

"Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю. Трагическую историю между нашими странами", - заявил Владимир Зеленский.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что установить мир на Донбассе невозможно без прямого диалога с Владимиром Путиным. По его словам, ключевые шаги должна сделать Россия.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовится к любому сценарию развития ситуации на Донбассе, но дипломатический путь решения конфликта остается приоритетным.

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