Если не остановим хаос КСУ, получим противостояние на улицах: Зеленский обратился к фракции "Слуга народа"

Владимир Зеленский Офис президента Украины

По его словам, "странное" поведение судей Конституционного суда в считанные часы поставило страну на грань катастрофы

Президент Владимир Зеленский обратился к депутатам от фракции "Слуга народа" с призывом объединиться и поддержать его предложения по восстановлению справедливости и законности в стране после последних решений Конституционного Суда. Об этом он отметил в аудиообращении, передает Укринформ.

"История не судит победителей. И если я решу, что путь разрешения кризиса возможен только через предложенный закон – надо обязательно поддержать. Если мы найдем другой, менее конфликтный путь, будет другое решение. Но пока могу сказать только одно: последнее решение Конституционного суда, эти скандальные отмене фундаментальных законов – прямой и быстрый путь к кровопролитию. И если тот хаос, который творит Конституционный суд за деньги, мы не остановим, тогда получим противостояние на улицах. И, кстати, этот ответ общества будет жестким, но справедливым. Готовы ли мы поставить на кон смерть страны?! А если нет, то вместе берем на себя ответственность и вместе восстанавливаем справедливость и законность", - сказал Зеленский.

По словам президента, "странное" поведение судей Конституционного суда в считанные часы поставило страну на грань катастрофы.

"Либо страна снова будет втянута в кровавый хаос, либо государство как система прозрачных правил и договоренностей прекратит свое существование, чтобы мы наконец станем действительно мощной политической силой и скажем свое веское слово: "нет! Нет лжи!". Скажу откровенно, сегодня меня лично и каждого из вас ждет действительно решающий бой против всего того, что должно уйти, исчезнуть, раствориться в истории, того, что не должно мешать простым людям жить по справедливости", - обратился Зеленский к депутатам "СН".

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Также Зеленский не исключил, что депутатов от "Слуги народа" будут "активно сейчас раскачивать, предлагать богатые привилегии, соблазнять деньгами связями, заговорами", и добавил, что "ломать и соблазнять вас будут даже некоторые депутаты из нашей фракции".

Вместе с тем, он призвал фракцию "Слуга народа" показать свое единство, показать себя "партией, которая умеет драться за свое имя и новую политику".

"По итогам сегодняшних ваших решений, голосований, будем принимать глобальные решения, попробуем жестко перезагрузить всю систему, потому что время разговоров закончилось, закончилось время уговоров и мягкости, нужно принять жестких решений по Конституционному суду", - отметил Зеленский.

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Он добавил, что обратился к депутатам в таком формате, потому что нет времени пообщаться с каждым отдельно.

"В жизни иногда бывает время, когда нужно делать сложный, но обязательный выбор, когда нельзя отсидеться где-то за спинами или сделать вид, что меня это не касается", - сказал глава государства.

Он резюмировал, что сегодня идет "бой не против КС, но за имидж Украины, за ее репутацию, за необратимость действительно важных изменений, за невозврат до вчерашнего дня".

Напомним, на прошлой неделе Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В Конституционном Суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Вечером в четверг, 29 октября, Кабинет министров Украины принял решение обязать НАЗК восстановить доступ гражданам в реестр е-деклараций чиновников.

29 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины. По словам президента, решение КСУ о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование "ничтожно" и принято в условиях реального конфликта интересов.