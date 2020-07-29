Если на выборах президента США победит Байден, сдвигов в расследовании дел Майдана не будет, – политолог

Политолог Александр Лазарев Скриншот видео

Тему Майдана сейчас пытаются вытащить из кустов республиканцы

Если Джо Байден победит на президентских выборах в США, то никаких сдвигов в расследовании дел Майдана не будет.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил политолог Александр Лазарев.

Эксперт заметил: Чем дальше правоохранительные органы будут разбираться в преступлениях, которые были совершены на Майдане и будут оттягивать расследование, тем больше будет потеряно фактов, документов и частей "цепи".

"Чем дальше – тем глубже", – подчеркнул Александр Лазарев.

Вместе с тем он заявил, что расследование преступлений Майдана зависит не только от украинских политиков и правоохранителей, но и от того, кто именно будет представлять США на посту президента.

"Сейчас фамилии названы не будут. Но когда же начнется конкретное расследование по Майдану? Оно начнется в том случае, если в США победит Дональд Трамп. Если победит Джо Байден, то, поверьте мне, очень быстро это все зависнет, это сбросят на тормоза и мы еще лет 5 не увидим никаких подвижек", – добавил Лазарев.

По его словам, поднять эту тему из "кустов за уши" сейчас пытаются республиканцы для того, чтобы показать всю сущность демократической партии.

"Поэтому их чиновники, ставленники, будут пытаться спрятать часть дел, выбросить часть дел, замести чем-то для того, чтобы не дать в обиду своих", – прокомментировал политический эксперт.

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Напомним, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в 2014-м году собирал средства на поддержку Майдана в США.

Как сообщалось, бывший народный депутат Давид Жвания записал видеоблог, посвященный событиям 2013-2014 годов. В нем он, в частности, заявил, что лидеры оппозиции использовали участников Эвромайдана как массовку для захвата власти.