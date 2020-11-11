Если мы будем "стелиться" под кого-то, у нас всегда будет слабый суверенитет: Балабан о закрытии дела против Байдена

Телеканал ZIK

Маловероятным является то, что закрыть дело требовал именно президент Украины Владимир Зеленский

Если Украина каждый раз будет под кого-то стелиться, мы всегда будем со слабой субъектностью и слабым суверенитетом.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил кандидат политических наук Ростислав Балабан.

Эксперт прокомментировал закрытие Национальной полицией Украины уголовного производства о якобы вмешательстве экс-вице-президента Соединенных Штатов Америки, победителя президентских выборов Джо Байдена в работу бывшего генерального прокурора Виктора Шокина.

В частности, по словам Балабана, если Украина борется за правовое государство, все дела нужно расследовать до конца, независимо от того, выиграет ли кто-то выборы или не выиграет.

"Как-то оно все не ко времени и шито белыми нитками. Поэтому нужно расследовать до конца. И я не верю в случайность, что накануне результатов президентских выборов в США в Украине пришли к выводу, что дело не еимеет оснований, или объекта, или субъекта", – отметил политический эксперт.

А если и в самом деле были основания для закрытия уголовного производства, продолжил Ростислав Балабан, правоохранительные органы должны были бы более подробно объяснить это украинскому обществу.

"Это, на самом деле, очень важно. Потому что если мы поступаемся какими – то экономическими интересами в пользу какого-то решения, ради какого-то займа, то все это выглядит довольно печально", - сказал он.

Балабан добавил, что маловероятным является то, что закрыть это дело требовал именно президент Украины Владимир Зеленский, но предвзятое отношение в Украине к Байдену все же наблюдается.

"Не важно, с какой стороны это предвзятое отношение, с какого уровня, мы должны руководствоваться исключительно законом. Если Украине нанесены убытки, мы должны эти убытки вернуть, компенсировать, защитить. А если мы каждый раз будем стелиться под кого-то – под хороших, зеленых, красных, американцев, канадцев, – мы всегда будем с слабой субъектностью и слабым суверенитетом", – подчеркнул Ростислав Балабан.

Как сообщалось, Национальная полиция закрыла уголовное производство о якобы вмешательстве экс-вице-президента Соединенных Штатов Америки, победителя президентских выборов Джо Байдена в работу бывшего генерального прокурора Виктора Шокина.

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Напомним, в январе этого года Виктор Шокин требовал от Государственного бюро расследований и открыть уголовное производство в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена за незаконное влияние на него как на генпрокурора Украины. В частности, Байден требовал освободить его в обмен на беспрепятственное предоставление Украине государственной гарантии США на сумму 1 млрд долларов.

Через несколько дней после этого, экс-генпрокурор заявил, что в сентябре 2019 года его отравили ртутью, из-за чего он едва не умер. По его мнению, к этому мог быть причастен Джо Байден.

31 января Государственное бюро расследований передало в Национальную полицию заявление Виктора Шокина о фактах вмешательства в его работу бывшего вице-президента США, а в феврале ГБР зарегистрировало уголовное производство о возможном давлении Байдена на него. Причиной давления, считает Шокин, стало расследование ОГП в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой был сын Байдена Хантер.

В мае 2020 года судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк обязал офис генерального прокурора внести в Единый реестр досудебных расследований информацию о возможном вмешательстве американского чиновника в деятельность Шокина.