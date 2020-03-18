Если Кабмин продлит контракт с Коболевым, то правительство возьмет на себя ответственность за его тарифный геноцид, - Медведчук

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

По мнению политика, Коболев причастен и к повышению цен на ЖКХ и обнищанию народа

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и народный депутат Виктор Медведчук считает, что Кабинет министров будет ответственен за преступления Андрея Коболева в случае продления контракта с чиновником.

Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

По его словам, "Нафтогаз" при этом является примером внешнего управления нашей страной.

"Если Кабмин по рекомендации наблюдательного совета "Нафтогаза", примером внешнего управления Украиной, продлит контракт с Коболевым, то правительство возьмет на себя всю ответственность за преступления стаи Коболева, тарифный геноцид, искусственное повышение цен на ЖКХ и обнищание народа", - заявил нардеп.

Если Кабмин по рекомендации набсовета "Нафтогаза" – примера внешнего управления Украиной – продлит контракт с Коболевым, то правительство возьмет на себя всю ответственность за преступления шайки Коболева, тарифный геноцид, искусственное повышение цен на ЖКХ и обнищание народа. pic.twitter.com/3KvZqjYLjE — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) March 18, 2020

Напомним, ранее наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украина" продлил контракт о сотрудничестве с главой корпорации Андреем Коболевым на 4 года. Действующий годовой контракт с Коболевым завершается 22 марта.

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и народный депутат Вадим Рабинович прокомментировал продолжение контракта с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым, отметив, что несмотря на обещания, премии руководству компании так и не отменили. По его словам, Кабмин на борьбу с коронавирусом выделяет 100 млн грн, а Коболеву - почти 800 млн грн.

Ранее юрист Михаил Шнайдер сообщил, что за время правления "Нафтогазом" Андрей Коболев получил более 800 миллионов гривен.