Если государство прошляпило защитить своих граждан, то должно обеспечить им максимум поддержки, – Раимов о Донбассе

Дмитрий Раимов Фото из открытых источников

За тем, что часть территорий являются неподконтрольными, стоят конкретные политики и чиновники, подчеркнул политтехнолог

Государственная система должна сделать все, чтобы человек, находящийся на неподконтрольных территориях, получил максимум поддержки от своего государства.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политтехнолог Дмитрий Раимов.

Гость студии отметил, что сегодня сложилась ситуация, когда не по вине граждан, а по вине государства часть территорий стала неподконтрольной. Он подчеркнул, что за тем, что сегодня часть территорий являются неподконтрольными, стоят конкретные имена, фамилии, должности и звания. За тем, что за Крым не воевали, что не сделали в нужный момент нужных действий, – за всем этим есть фамилии конкретных политиков и чиновников, которые это допустили, подчеркнул Дмитрий Раимов.

"Раз государство "прошляпило" защитить своих граждан, и мы называем, что люди там пленники, то это ответственность государства - делать все, чтобы эти пленники находились в максимально комфортных для себя условиях, чтобы их можно было достать", – подчеркнул Дмитрий Раимов.

Гость студии привел пример, что, когда террористы захватывают заложников, им пытаются передать воду, еду, лекарства и тому подобное, чтобы люди получили самое необходимое. Он подчеркнул, что государственная система должна сделать все, чтобы человек, который находится на неподконтрольных территориях, получил максимум поддержки от своего государства.

Как сообщалось, советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что на восстановление временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей потребуется около 10 млрд долларов.

Напомним, ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе с урегулирования ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что существуют четыре возможных варианта прекращения огня на востоке. В частности, речь идет о переговорах, дискуссии, компромиссах и уступках.